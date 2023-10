Mondiali 2034, l’Indonesia sfida l’Arabia Saudita. Thohir: “Siamo forti”

Pronto lo scontro per l'assegnazione dei Mondiali del 2034. Come appreso in queste ore, l'Arabia Saudita potrebbe concretamente avere una concorrente in più del previsto per l'organizzazione dell'evento calcistico più atteso: l'Indonesia. Infatti, quest'ultima si sarebbe detta disponibile per presentare la propria candidatura insieme ad altri tre Paesi: Malesia, Singapore e Australia.