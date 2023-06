Montella dice addio all’Adana Demirspor: l’annuncio

"Se mi manca l'Italia? Anche io sinceramente soffro un po' la lontananza, dalla famiglia più che altro. Però è il nostro lavoro. Ho il contratto in scadenza, sto valutando con il club la possibilità di scegliere se continuare o meno. Per me è importante sapere di potermi emozionare in un posto. E conterà sicuramente la volontà di avvicinarsi un po'". Erano state queste le sue parole solamente meno di un mese fa. Adesso Vincenzo Montella sembra aver preso la sua decisione: addio all'Adana Demirspor e nuova avventura da iniziare.