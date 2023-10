Montpellier, Sakho verso il licenziamento: ha aggredito il suo allenatore

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese "L'Equipe", il motivo dell'aggressione riguarderebbe qualche osservazione fatta da Michel Der Zakarian nei confronti del difensore centrale francese, che non avrebbe affatto gradito, considerando offensivo l'atteggiamento avuto dall'allenatore davanti a tutto il gruppo squadra del Montpellier. Come si legge dal quotidiano francese, "la reazione istintiva che ne è seguita, tuttavia, non è stata giustificata e Sakho rischia di pagare un prezzo elevato per la sua perdita di controllo. A 33 anni potrebbe ritrovarsi senza squadra nel bel mezzo di una stagione. E non vi è alcuna garanzia che possa riprendersi altrove" - ha spiegato "l'Equipe".