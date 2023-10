Sané al Liverpool? Anche il Manchester City ci guadagnerebbe

L'addio quasi certo di Mohamed Salah al Liverpool porta tifosi e media a fantasticare riguardo il possibile sostituto. Il maggiore indiziato al momento pare essere l'esterno del Bayern Monaco Leroy Sané, che nonostante si trovi bene in Germania ha più volte espresso la volontà di tornare in Premier League. Visione di gioco, dribbling e appuntamento al gol che rendono il tedesco il perfette erede di "Momo". E a "tifare" per il trasferimento di Sané non sono solo i tifosi dei reds ma anche il Manchester City che dal rientro in Inghilterra dell'attaccante guadagnerebbe la cifra di 10 milioni di euro. A riportare la clamorosa indiscrezione è il Mirror, ricollegando il tutto a delle condizioni e clausole presenti nell'accordo di cessione al Bayern. L'attaccante ha infatti vestito la maglia del City dal 2016 al 2020, prima di trasferirsi in Germania.