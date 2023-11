Morata: “Non penso al Pallone d’Oro, pronto a dare tutto per l’Atletico”

Alvaro Morata non pensa al Pallone d'Oro. L'ambito trofeo individuale consegnato da France Football al miglior giocatore dell'anno non è di interesse per l'attaccante ex Juventus. Ora all'Atletico Madrid, Alvaro punta a dare tutto per il bene della squadra. L'attaccante è del tutto concentrato sulle vittorie dei colchoneros, del gruppo.

VITTORIE: Alvaro Morata ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo As. "Pallone d'Oro? Sinceramente non ci penso, non mi interessa in questo momento. Ok, si magari sarebbe un mio sogno riuscire a vincere titoli individuali ma... è Rodri che me li ruba (ride, ndr)". Poi, tornando ad una prospettiva di gruppo per il bene della squadra: "Ad oggi tutto quello che voglio è fare le cose bene - ha detto l'attaccante spagnolo -. Ci siamo qualificati per un Europeo che a volte sembra più facile di quanto non sia in realtà e dovremo stare molto attenti. Spero anche di fare un buon anno con l'Atletico Madrid, ma non penso al Pallone d'Oro".