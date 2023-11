Atletico Madrid, Morata: “Andare a giocare in Arabia Saudita? Ecco la verità”

Intervistato ai microfoni di Onda Cero, Alvaro Morata ha parlato del suo momento personale (tra i migliori quest'anno nell'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone) e di quello che è accaduto durante il mercato, con diverse sirene che arrivavano sul suo conto. Tra tutte, si è anche parlato di una proposta dall'Arabia Saudita. Intervenuto sul tema Saudi Pro League, Alvaro Morata ha spiegato: "Non ho pensato all'Arabia. C'erano tanti soldi, ma non 50 milioni di euro come si diceva. Non volevo vedere l'Atletico da lontano. Andare in Arabia mi sarebbe potuto costare il posto in Nazionale ed è una cosa di cui mi sarei pentito. Non leggo i social network, non ho tempo".