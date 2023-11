“Mourinho fece piangere Salah”: la rivelazione dell’ex Chelsea

Nel corso di "One Podcast", John Terry e Obi Mikel hanno parlato, tra le altre cose, anche dei tempi del Chelsea di José Mourinho. All'epoca, i due centrocampisti dei Blues condividevano lo spogliatoio anche con due delle attuali stelle del calcio internazionale, ovvero Kevin De Bruyne e Mohamed Salah. Per quel che riguarda il calciatore egiziano con un passato in Serie A tra Roma e Fiorentina, Obi Mikel ha parlato del suo impatto con la realtà Chelsea. In particolare, l'ex centrocampista nigeriano - nel corso dell'intervento con John Terry - ha parlato del rapporto dell'epoca tra Mohamed Salah e José Mourinho, tutt'altro che idilliaco.

"Una volta all’intervallo Mourinho è andato da Salah e lui stava piangendo, era in lacrime” - ha raccontato. “Tutti pensavamo lo avrebbe rimandato in campo, ma il boss (ossia José) ha distrutto il ragazzo e poi lo ha sostituito. Questa era esattamente la mentalità che aveva Mourinho, ma pensate che oggi rifarebbe lo stesso? Io credo di no. Con lui però era così: Mourinho non faceva prigionieri, se non davi tutto durante l’allenamento ti faceva fuori, non era importante chi fossi" - ha concluso Obi Mikel su Mohamed Salah ai tempi del Chelsea di José Mourinho.