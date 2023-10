Polveriera Manchester United: Ten Hag e la “terapia” shock dopo il ko col City

Le scorie di una sconfitta senza appello, il cui passivo è stato anzi limitato dalle parate di André Onana, rischiano di lasciare il segno a lungo anche all’interno dello spogliatoio, dove la popolarità del tecnico Erik ten Hag sarebbe in ribasso.

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il gruppo sarebbe rimasto perplesso da alcune scelte tattiche dell’ex allenatore dell’Ajax. Su tutte la decisione di impiegare da esterno Bruno Fernandes ignorando Antony, mandato in campo solo a cinque minuti dalla fine, a risultato ormai definito, al posto di Christian Eriksen.

Dubbi anche sulla scelta di lasciare in campo fino oltre il 70’ Anthony Martial e Rasmus Hojlund, tra i peggiori in campo, così come sulla decisione di sostituire il primo con Alejandro Garnacho, e non con lo stesso Antony. Senza contare che a sinistra è stato schierato fuori ruolo Victor Lindelof al posto di Sergio Reguilon, che pure era al rientro da una lunga assenza per infortunio.

Per il momento, nonostante il peggior inizio di campionato dal 1986, quando l’allora manager Ron Atkinson fu esonerato proprio a inizio novembre per far posto ad Alex Ferguson, non ci sono segnali che la posizione di Ten Hag sia traballante, ma la situazione potrebbe cambiare se a breve non arrivasse una svolta sul piano dei risultati, in Premier e in Champions League, dove i Red Devils hanno perso due delle prime tre partite del girone, sbloccandosi grazie al sofferto 1-0 sul Copenaghen nel terzo turno.

Ten Hag peraltro non è stato tenero nei confronti della squadra al termine del derby. Sempre in base alle ricostruzioni del Sun, infatti, l’allenatore avrebbe optato per un’inedita “terapia d’urto” a fine partita, obbligando i giocatori a rimanere in silenzio per sentire le feste dei giocatori del City nello spogliatoio accanto e pure quelle dei tifosi ospiti, comprensibilmente festanti e rumorosi sulle tribune di Old Trafford.

Un’umiliazione nell’umiliazione, conseguenza della rabbia di Ten Hag per il pessimo secondo tempo della squadra. L’allenatore ha inoltre deciso di cancellare il giorno di riposo che sarebbe stato accordato alla squadra in caso di vittoria nel derby, assegnando anzi ai giocatori lavoro extra da svolgere a casa lunedì, con video personalizzati da vedere contenenti gli errori commessi durante la partita. Tensione altissima, quindi, in vista dell’impegno di sabato a Craven Cottage contro il Fulham, dove sarà vietato sbagliare. Per tutti.

