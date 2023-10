Mudryk, primo gol col Chelsea e Pochettino lo premia con un “particolare” regalo

L'allenatore argentino ha voluto premiare l'ucraino con un regalo particolare per il primo gol segnato con la maglia dei Blues

Finalmente Mychajlo Mudryk. L'attaccante ucraino, arrivato nel gennaio del 2023 dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro, ha segnato la prima rete con la maglia del Chelsea in 24 presenze. È stato proprio il classe 2001 a trovare il primo gol contro il Fulham che ha spezzato un lungo digiuno: 303 minuti di astinenza per la squadra di Mauricio Pochettino. Proprio l'allenatore argentino ha voluto ringraziare Mudryk con un particolare regalo.