Muller, Coppa di Germania agrodolce: Bayern eliminato ma lui è nella storia della DFB Pokal

Nessuno come Thomas Muller nella DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Nonostante la sconfitta del suo Bayern Monaco, il tedesco ha fatto registrare un record super.

Ha destato grande clamore l'eliminazione del Bayern Monaco dalla Coppa di Germania da parte del Friburgo. 2-1 per gli ospiti che hanno avuto la meglio sui più quotati bavaresi. Una serata quasi da dimenticare per tutti, anche per Thomas Muller che ha però collezionato un traguardo storico nella competizione.