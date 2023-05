Musiala e il gol del titolo di Bundesliga per il Bayern: “Non avevamo niente da perdere”

C'è lo zampino del giovane Jamal Musiala nel titolo di Bundesliga vinto dal Bayern Monaco nell'ultima giornata di campionato. Il talentino tedesco è entrato in campo nei minuti conclusivi della gara contro il Colonia con il risultato bloccato sull'1-1 che avrebbe impedito ai bavaresi di trionfare nella corsa al Meisterschale ed è stato decisivo con un tiro di destro preciso e potente. Un gol che lo stesso classe ha rivissuto parlando ai media del club come riportato da diversi siti tedeschi.

"È stato un momento incredibile segnare", le parole di Musiala. "Cosa ho pensato? Non ho pensato, ho solo festeggiato. Mi ci è voluto del tempo per rendermi conto di quello che era successo. Quando sono entrato dalla panchina, sinceramente, non avevamo niente da perdere. Per i nostri standard, questa stagione non è stata delle migliori, sappiamo che possiamo essere migliori, ma ora, ovviamente, siamo tutti felici di aver raggiunto questo titolo".