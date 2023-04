Nagelsmann, smacco al Chelsea: no ai Blues per il Tottenham? Il Bayern “fa il tifo”

Nelle scorse ore sembra essere arrivato il "no" di Julian Nagelsmann al Chelsea. L'ex mister del Bayern Monaco, dopo l'addio ai bavaresi, resta un profilo molto ambito per diversi club tra cui proprio i Blues che, come detto, sembrano aver ricevuto una risposta negativa. In tal senso, però, non è detto che il tecnico non possa comunque andare a Londra, ma sulla sponda Spurs del Tottenham.