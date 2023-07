Per il calciatore si tratta dell'ennesima tappa della sua carriera avendo giocando in precedenza anche ad Orlando, in Spagna, in Italia e in Inghilterra. Per il portoghese non è una novità l'esperienza in Turchia. Infatti, tra il 2015 e il 2016 aveva indossato la maglia del Fenerbahce. Staremo a vedere come se la caverà ora in questa nuova avventura.