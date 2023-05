Naufraga ritorno di Ronaldo in Premier, il Newcastle si chiama fuori

Con molta probabilità, Cristiano Ronaldo non tornerà presto in Europa. Quantomeno non al Newcastle United. I rumor che lo vedevano vicino ad un rientro in Premier League si rivelano non veritieri, smentiti dallo stesso allenatore Eddie Howe. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei magpies ha ribadito che la portata di tale operazione supera le possibilità del club: "Non possiamo avvicinarci a giocatori come Ronaldo e Neymar. Sono i migliori del mondo, si, ma non avremo mai le condizioni necessarie per pagare trasferimenti e stipendi".