Nessun accordo col Brasile per Ancelotti, può rimanere al Real Madrid

Sarà una delle telenovele di mercato più longeve della storia del calcio quella che riguarda il possibile cambio panchina per Carlo Ancelotti. Da una parte danno per certo l'approdo dell'allenatore al Brasile per la Copa America 2024, da un'altra si rivolgono a tutt'altra direzione definendo ancora non certo il futuro di Carletto. Ebbene, secondo quanto riportato da MundoDeportivo, è la seconda opzione quella più valida e percorribile in questo momento. Ancelotti ha infatti avuto dei contatti con i vertici della CBF, ma tra le parti non c'è ancora un accordo che vincola. Dunque l'italiano potrebbe fare un clamoroso ribaltamento di fronte e rimanere al Real Madrid, dove tanto sta facendo bene da tre anni a questa parte. Lo stesso allenatore aveva risposto così in conferenza stampa: "Sono molto felice al Real Madrid. Futuro? Il mio futuro è la partita di domani, quella di mercoledì e il Clásico".