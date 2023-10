Real Madrid, Ancelotti ammette: “Se sono qui è grazie a Sergio Ramos”

"Se sono qui è grazie a Sergio Ramos". Con queste parole Carlo Ancelotti ha esordito nella conferenza stampa di vigilia della sfida dell'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contro il Siviglia. L'allenatore madrileno ricorda il gol dello spagnolo nella finale di UEFA Champions League del 2014, con cui il Real Madrid ha vinto la decima : " Se non avesse segnato il gol in finale probabilmente non sarei qui . Tutti gli vogliono molto bene e sarà una bella partita. Se segnasse un gol, cosa che non mi auguro, potrebbe fare ciò che vuole".

PAROLE SU SIVIGLIA E FUTURO - Carlo Ancelotti non si fida del Siviglia, che ha scelto Diego Alonso come nuovo allenatore: "Il Siviglia pretenderà molto da noi, ha cambiato allenatore e ha una rosa di qualità. Sarà difficile, come sempre. Sono preoccupato che abbiamo dimenticato quanto fatto prima della sosta". E poi disse sul futuro: "Sono molto felice al Real Madrid. Sono un po' egoista e questo mi permette di fare bene il mio lavoro. Non parlo del mio futuro perché il mio futuro è la partita di domani, quella di mercoledì e il Clásico", ha concluso l'italiano con il contratto in scadenza a giugno del 2024.