Neuer, negativo il rientro in Nazionale: “Ho parlato con Nagelsmann e…”

Manuel Neuer non tornerà immediatamente in Nazionale. Il portiere del Bayern Monaco è rientrato in campo solo di recente dopo un lunghissimo periodo di convalescenza che lo aveva costretto ai box. La sua forma fisica è già smagliante, ma per la Germania ci sarà tempo e occasione. Come dichiarato dallo stesso estremo difensore alla vigilia della sfida di Champions, almeno per il momento non sarà convocato: "Sono in stretto contatto con il C.t. Julian Nagelsmann e in questi giorni abbiamo parlato molto. Anche dopo la partita di Dortmund (match in cui Neuer è tornato in campo dopo oltre un anno dall'infortunio, ndr). Siamo d'accordo però che non raggiungerò la squadra nazionale in questo momento, piuttosto usufruirò del mio tempo qui. Abbiamo parlato apertamente di tutto, farò tutto ciò che posso per tornare in Nazionale l'anno prossimo". Il posto da titolare nella Germania rimarrà dunque al portiere del Barcellona Ter Stegen, ma occhio ai prossimi campionati Europei... le gerarchie potrebbero cambiare presto.