Newcastle, Howe su Tonali: “Miglior allenamento mai visto, è frustrante…”

Sandro Tonali è squalificato per il caso scommesse e tornerà a disposizione di Newcastle United e Italia soltanto all'inizio della prossima stagione. Così come accaduto per Nicolò Fagioli alla Juventus, il classe 2000 si sta continuando ad allenare agli ordini di Eddie Howe e con i compagni. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Chelsea (in programma sabato al St. James' Park), l'allenatore dei Magpies è tornato a parlare dell'ex Milan e di quanto sia difficile non poterlo avere a disposizione: "Sandro si è allenato molto bene, il che rende ancora più frustrante il fatto di non poterlo utilizzare. Probabilmente è il miglior allenamento che abbiamo visto. Sta affrontando molto bene la situazione direi, è una peculiarità del suo carattere".