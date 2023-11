Newcastle, patente ritirata per Almiron: lui segna ed esulta mimando la guida

Come riportato nelle scorse ore da diversi tabloid britannici, è stato recentemente fermato in auto dalla polizia Miguel Almiron, centrocampista paraguaiano del Newcastle

Come riportato nelle scorse ore da diversi tabloid britannici, è stato recentemente fermato in auto dalla polizia Miguel Almiron, centrocampista paraguaiano del Newcastle. Come raccontato, il talento dei bianconeri di Eddie Howe sarebbe stato fermato mentre, alla guida, utilizzava il cellulare. Tutto ciò, ha fatto scattare inevitabilmente l'immediato ritiro della patente per il calciatore del Newcastle, che dovrà rinunciare alla guida per i prossimi sei mesi. Tuttavia, il calciatore sembra essere sereno dopo quanto accaduto ed è andato a segno anche contro il Manchester United in ELF Cup.