Newcastle, Trippier risponde a un tifoso: “Visto quanti infortunati abbiamo?”

Dopo aver battuto Manchester United in Carabao Cup e Arsenal in Premier League, il Newcastle United ha avuto un calo: nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte. Oltre ad aver perso al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund in UEFA Champions League, i Magpies si sono arresi anche contro il Bournemouth. Proprio al Vitality Stadium, il difensore inglese Kieran Trippier si è reso protagonista di un litigio con un tifoso. Il supporter ha criticato la prestazione e la sconfitta e l'ex Atletico Madrid ha risposto. "Hai visto quanti infortunati abbiamo?", ha urlato l'inglese.