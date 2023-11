Novità in Inghilterra, arrivano le bodycam in Premier League

Presto potremmo assistere alle partite di calcio da un'altra prospettiva: quella dei calciatori stessi. La novità arriverà in PremierLeagueproprio questo fine settimana, in occasione del match di campionato tra Tottenham e Wolverhampton. Per la circostanza torneranno ad esser utilizzate le bodycam, di cui in passato abbiamo già sentito parlare. Queste saranno apposte proprio al petto dei giocatori e saranno utilizzate solo durante il riscaldamento. Come riportato dal Daily Mail, al momento le leggi IFAB non consentono l’utilizzo della tecnologia nelle partite di campionato. Il tutto è frutto della collaborazione stretta tra TNT Sports e la stessa Premier League, fiduciosi per quella che potrebbe essere un'innovazione unica nel suo genere e, chissà, magari un giorno definitiva.