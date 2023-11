Neymar attaccato dal presidente Lula: “L’esempio da seguire è Messi”

Poche ore prima della sua operazione però, come spesso accade, l'ex Barcellona e PSG Neymar si è trovato al centro dei dibattiti. Il motivo? Le dichiarazioni del presidente Lula che, durante il programma Conversazioni con il Presidente, ha parlato di Leo Messi e, anche se in maniera indiretta, di Neymar. Il capo dello Stato brasiliano ha infatti reso omaggio all'ottavo Pallone d'Oro di Lionel Messi: "Messi servirà da esempio a tutti i nostri giovani. Chi vuole vincere il Pallone d'Oro deve dedicarsi a quello che fa, deve essere professionale. Non funziona se vai a una festa, e se esci...". Una vera e propria frecciatina al campione brasiliano oggi numero dieci dell'Al-Hilal che, lo scorso fine settimana, è stato fotografato in una festa nella sua villa di Mangaratiba, località vicina a Rio de Janeiro.