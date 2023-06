Neymar ci ripensa, ora pronto a rimanere al Psg: tutta “colpa” di Luis Enrique

Neymar cambia idea e riflette sulla possibilità di restare al Psg ancora qualche anno, rispettando il contratto (30 giugno 2025). Se fino a qualche settimana fa sembrava che il brasiliano e il club parigino fossero ai ferri corti - il giocatore voleva dire addio e i francesi non lo vedevano bene nel nuovo progetto - tutto è cambiato. E motivo di questo clamoroso dietrofront sarebbe Luis Enrique, il nuovo allenatore scelto per sostituire Galtier. Una nuova era si apre a Parigi e O Ney, secondo quanto riportato da L'Equipe, vorrebbe farne parte. Perché ha ancora ottimi ricordi dell'allenatore ex Barcellona, con cui ha vinto una Champions League, e insieme potrebbero togliersi tante soddisfazioni anche sotto la Tour Eiffel. Proprio come i vecchi tempi.