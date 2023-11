Neymar e la riabilitazione, il dott. Lasmar: “Percorso lungo e faticoso”

Sempre protagonista delle prime pagine dei quotidiani per la sua vita stravagante, Neymar è momentaneamente in piena riabilitazione. L'attaccante dell'Al Ittihad si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'inizio di novembre ed è ora in convalescenza in attesa di recuperare dall'infortunio al legamento crociato e al menisco. Una condizione veramente estrema e complicata come conferma Rodrigo Lasmar, il chirurgo che ha effettuato l'operazione al calciatore. "Lui sta lavorando molto bene e ciò non può che essere un vantaggio. Però, parliamoci chiaro, sarà un percorso lento, lungo e faticoso" ha puntualizzato il dottore a margine del raduno della nazionale brasiliana. Poi, tornando sul guaio fisico: "Conosciamo gli infortuni al ginocchio. È una lesione complessa che andava suturata. Per questo motivo ha dovuto passare un primo periodo senza camminare, ma ora va molto meglio".