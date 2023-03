Neymar ha deciso quando si ritirerà: dopo il Psg nessun altro club

Stagione già finita per Neymar che, a causa di un infortunio alla caviglia, ha dovuto terminare con ampio anticipo l'annata 2022-23. L'attaccante brasiliano del Psg ha dovuto fare i conti con l'ennesimo stop da quando milita nei parigini e questo ha contribuito a far aumentare le voci anche sul suo futuro, per tanti lontano dal club francese.

In realtà, secondo il The Athletic, il 31enne avrebbe le idee molto chiare sul proprio destino nel club parigino. O'Ney non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Parigi e il Psg. Anzi.

Legato ai francesi da un contratto fino al 2027, Neymar non vorrebbe lasciare la società e dunque vorrebbe arrivare alla conclusione dell'accordo per poi non giocare per nessun altro club. A quanto pare, quindi, il Psg potrebbe essere l'ultimo club in carriera per il brasiliano la cui eventuale cessione sembra essere molto difficile, specialmente per quanto riguarda la parte economica tra costo del cartellino e ingaggio del calciatore.