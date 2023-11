Neymar, operazione riuscita. Ecco le sue condizioni

Buone notizie giungono dal Brasile. Neymarjrsi è sottoposto ai ferri lo scorso giovedì a causa del recente infortunio al legamento crociato e al menisco. La ricostruzione è stata minuziosa ed importante ma, secondo Terra, tutto è andato per il meglio. Il brasiliano ha finalmente lasciato l'ospedale Mater Dei, a Belo Horizonte, dopo una nuova valutazione effettuata dal dottor Rodrigo Lasmar. Quest'ultimo ha spiegato che le condizioni del calciatore presentano tracce confortanti per un recupero parziale se non totale dal guaio fisico, che ricordiamo essere tra i più importanti nel mondo del calcio. Secondo la fonte, inoltre, Neymar è stato dimesso dall'ospedale e continuerà la sua convalescenza presso la sua abitazione. L'obiettivo è rientrare in tempo per la Copa America. Di seguito il post social condiviso dall'Al Hilal, club che detiene il cartellino del brasiliano.