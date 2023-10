Neymar punge il Psg: “Non è un caso che il mio talento sia riconosciuto ovunque”

La sconfitta del Psg in Champions e la standing ovation del Nassaji Mazandaran a Neymar, due cose strettamente legate fra loro proprio dal brasiliano. Perché O Ney si è trovato costretto a lasciare Parigi quest'estate, non vedendo riconosciuto il proprio talento. E dopo un avvio difficile in Arabia, si sta ora prendendo anche i suoi nuovi tifosi pungendo sui social i parigini, che in lui non hanno creduto.