Neymar sul futuro: “Chelsea o Manchester United? Me ne torno a casa…”

Neymar in dubbio al Psg e la domanda principale fatta al brasiliano riguarda ovviamente il futuro. Incerto, viste le frizioni con l'attuale club cui fa parte il calciatore. Però le voci corrono e il calciomercato estivo arriva proprio in soccorso. Nelle ultime settimane si è infatti parlato di una cessione in Premier League, con lo stesso Psg che farebbe partire il brasiliano senza alcun problema. Ma la portata economica dell'operazione risulterebbe sopra ogni limite dei club potenzialmente interessati. Per cui, alla domanda riguardo il proprio futuro l'ex Barcellona ha risposto di sfuggita ed in modo molto vago: "Chelsea o Manchester United? Per ora sono qui e me torno a casa...". Dopo sei anni tra qualche picco e tanti bassi, sembra giunto il tempo dell'addio per Neymar. Almeno ne è convinto il quotidiano l'Equipe che rimarca i contatti con il Manchester United, o magari con il Chelsea. L'idea del Psg è di scaricare quanto prima il 31enne brasiliano, così fragile e troppo costoso, con un ingaggio da 30 milioni di euro che potrebbe frenare acquirenti potenziali.