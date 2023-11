Neymar verso l’operazione, i tempi di recupero sono agghiaccianti

Neymar pronto a sottoporsi ai ferri per l'infortunio al legamento crociato e al menisco. Lo farà in Brasile, tempi di recupero da oltre 10 mesi...

Non buone notizie giungono dal Brasile per Neymar. Il fuoriclasse, infortunatosi al legamento crociato anteriore e al menisco nel corso della sfida contro l'Uruguay, è pronto a sottoporsi ad un intervento. Operazione che, secondo quanto riportato da Globoesporte, avverrà questo giovedì a Belo Horizonte come richiesto dallo stesso calciatore.