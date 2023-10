Nizza, caso Atal: dopo la squalifica, si valuta il rinnovo di contratto

In casa Nizza, continua a tenere banco il caso Youcef Atal. Nelle scorse ore, il calciatore della squadra di Francesco Farioli (protagonista in Ligue 1) è stato squalificato per 7 giornate dalla commissione disciplinare della Lega calcistica francese a causa delle sue dichiarazioni pro Palestina. Atteggiamento grave, da cui lo stesso Atal si era immediatamente dissociato. "Condanno fermamente tutte le forme di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime. Non sosterrò mai un messaggio di odio. La pace è un ideale in cui credo fermamente" - aveva chiarito il difensore del Nizza che, nonostante le scuse, è stato ugualmente squalificato in maniera pesante dalla Ligue 1.