Nizza, Youcef Atal in arresto: è accusato di “istigazione all’odio razziale”

Il difensore del Nizza Youcef Atal sarebbe stato arrestato per "istigazione all'odio razziale"

Secondo le ricostruzioni fornite dal quotidiano francese Nice-Maatin, il difensore del Nizza Youcef Atal sarebbe stato arrestato nella serata di giovedì 23 novembre con l'accusa di "istigazione all'odio razziale". Una voce che deve trovare ancora ulteriori conferme ma che, se fosse certa, farebbe da seguito alla squalifica della Ligue 1 per sette giornate avvenuta nelle scorse settimane dopo le sue parole in occasione della guerra Israele-Palestina. Di seguito, una parte di quanto riportato dal quotidiano Nice-Maatin sul proprio sito.

"Secondo le nostre informazioni, il difensore dell'OGCN Nizza, Youcef Atal, è stato posto in stato di fermo questo giovedì sera, nei locali della polizia giudiziaria, presso la caserma Auvare a Nizza" - ha spiegato il quotidiano di Nizza, molto attento alle vicende della squadra rossonera allenata dall'italiano Farioli. Poi, prosegue ancora il quotidiano su Youcef Atal: "Il difensore dell'OGCN Nizza, che già aveva apprezzato un incarico discutibile dopo l'attentato alla basilica di Nizza nel 2020, è stato subito sospeso dal club. Anche la Professional Football League gli ha imposto una squalifica per sette partite da martedì 31 ottobre" - la ricostruzione del quotidiano francese Nice-Maatin su quanto sta accadendo al calciatore del Nizza in queste ore.