Neymar, la clamorosa indiscrezione: “Arrivò al PSG da infortunato”

A proposito degli infortuni, secondo quanto riportato da L’Equipe qualche problema era già emerso addirittura durante le visite mediche sostenute da Neymar prima di firmare per il PSG. I medici infatti avevano riscontrato una frattura da stress al quinto metatarso, ma anche complice il clamore dell’operazione si decise di non divulgare la notizia.

Lo stesso PSG avrebbe accettato di tenere la cosa nascosta, nella speranza che il problema rientrasse in poco tempo. Cosa in effetti avvenuta, fatto sta che in sei anni a Parigi Neymar non è mai andato oltre le 22 presenze in campionato, compresa l’ultima stagione, terminata già a marzo a causa di un infortunio alla caviglia.