Norvegia, l’ammissione Haaland: “Inizio a stancarmi del mio nome”

Erling Braut Haaland è sempre uno dei calciatori più chiacchierati e apprezzati. Il norvegese, che ha realizzato una doppietta contro Cipro nella gara di qualificazione a Euro2024, ha però dichiarato: "A volte è un po' stressante e comincio a stancarmi un po' del mio stesso nome ", in riferimento al pubblico cipriota che ha intonato il suo nome all'AEK Arena. E poi ha aggiunto a TV2: "Apprezzo il supporto, quindi non mi lamenterò".

"Ora pensiamo alla Spagna"

Dopo la vittoria contro Cipro (0-4 il risultato finale, ndr), la Norvegia continua il suo cammino nella fase di qualificazione a Euro2024. Il prossimo turno sarà contro la Spagna, distante due punti in classifica: “È stata una vittoria importante e ora dobbiamo iniziare a pensare alla Spagna - ha continuato l'attaccante del Manchester City - Abbiamo tutti combattuto bene. Adesso non ci resta che tornare a casa, a Oslo, e prepararci bene per la prossima partita. Sappiamo che la Spagna è una buona squadra, una delle migliori. Dobbiamo fare del nostro meglio e tutta la Norvegia deve sostenerci”.