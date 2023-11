Premier League, in arrivo il divieto ai prestiti tra club della stessa proprietà

Il mercato di gennaio si avvicina e gli addetti ai lavori hanno già iniziato a muoversi per non farsi trovare impreparati. Il tempo a disposizione sarà infatti di soli 30 giorni e l’imperativo sarà come sempre quello di acquistare giocatori pronti subito, in grado di integrarsi nel minor tempo possibile, dal momento che la stagione sarà in pieno svolgimento.