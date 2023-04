Nuova avventura in panchina per Gerrard? Può andare in Grecia…

Potrebbe riprendere la sua carriera da allenatore in Grecia Stevan Gerrard. Anche il suo nome nella lista dei candidati per l'Olympiakos.

Dopo l’avventura all’Aston Villa terminata con l’esonero, l’ex giocatore e bandiera del Liverpool potrebbe approdare in Souper Ligka. Secondo quanto riporta l’edizione odierna dell’ Express che cita anche i media locali, il tecnico sarebbe nel mirino della formazione greca ma solo per la prossima stagione, quella 2023-2024.

Staremo a vedere quindi quale sarà il futuro dell'ex giocatore Reds che, come detto, vanta già esperienze importanti alla guida di club prestigiosi come l'Aston Villa in Premier League e i Rangers Glasgow in Scozia.