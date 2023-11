Nuova avventura per Hernan Crespo

L'ex attaccante argentino, ora allenatore, è pronto per iniziare una nuova avventura dopo l'esonero all'Al Duhail

Hernan Crespo è già pronto a tornare in panchina. Poco più di un mese fa, l'ex attaccante dell'Al Duhail era stato esonerato un avvio di stagione difficile. La società ha deciso di sollevarlo dall'incarico dopo la sconfitta contro il Persepolis in AFC Champions League. L'Al Duhail, che milita Qatar Stars League, ha deciso di affidare la panchina all'ex Paris Saint-Germain Christophe Galtier. Per Hernan Crespo, ora, è tempo di una nuova avventura. Secondo quanto riportato dai media argentini, l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Inter è ormai pronto a firmare un nuovo contratto con l'Al-Ain, club che milita nella UAE Arabian Gulf League.