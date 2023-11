Nuovo ruolo nel calcio per l’ex Lione Aulas: tutti i dettagli

Dopo la storica presidenza alla guida dell'Olympique Lione in Francia, Jean-Michel Aulas non ha abbandonato il calcio, anzi. Il dirigente francese, infatti, ha mantenuto un ruolo nel comitato esecutivo della Federcalcio francese e, in particolare, come presidente della commissione femminile della FFF. In passato, il presidente della FFF Philippe Diallo aveva proposto la candidatura di Jean-Michel Aulas che, in queste ore, è stato votato all'unanimità come rappresentate alla vice presidenza della FFF. Una nuova carica in vista dunque per l'ex presidente dell'OL, che ha spiegato: "Sono molto orgoglioso e felice della fiducia accordatami. Metterò tutta la mia energia, tutta la mia esperienza e tutta la mia passione per il calcio al servizio della FFF e degli interessi più alti del calcio francese. Il mio investimento sarà totale, come il mio coinvolgimento nel piano di professionalizzazione del calcio femminile che stiamo promuvendo" - ha affermato l'ex Lione in un comunicato stampa ufficiale. Come riferito dalla stampa locale inoltre, la sua avventura nella vicepresidenza FFF dovrebbe iniziare ufficialmente il prossimo 16 dicembre, data del probabile insediamento di Aulas nel suo nuovo ed ennesimo ruolo all'interno del calcio.