Olanda, Koeman duro su Brobbey: “Chissà come faceva negli altri club”

"Lo avevamo con noi durante la precedente partita delle Nazionali. Abbiamo visto che il suo modo di concludere e la sua scelta non erano corrette. Allora mi chiedo: cosa fa da attaccante nei club in cui è andato?" - la dura critica di Ronald Koeman. "Spero ancora che continui a svilupparsi. Da quanto tempo Brobbey è all'Ajax?" - prosegue Koeaman. "È andato al Lipsia, è tornato, non ha giocato...Se ti alleni rifinitura ogni giorno, ad un certo punto potrai migliorare tecnicamente. Ora si sta sviluppando bene. Speriamo che continui così" - le parole dell'allenatore della nazionale olandese, che ha suscitato grande polemica in patria, con i tifosi degli Orange che hanno preso le difese del calciatore. Inoltre, sempre nel corso dell'intervista a Ziggo Sports nel corso della trasmissione "Rondo", Koeman ha annunciato il ritorno di Luuk De Jong in nazionale.