Onana allontana la Coppa d’Africa, pensa solo al Manchester United

Andre Onana valuta la possibilità di rinunciare alla prossima Coppa d'Africa, in programma per gennaio 2024, per rimanere a Manchester. Il portiere ha avuto un avvio di stagione davvero disastroso, tra disattenzioni certamente evitabili e papere di cui non stiamo nemmeno a discutere. Così per riprendersi piena fiducia dell'intero ambiente United, dall'allenatore ai piani alti del club passando per i tifosi, il camerunese ha pensato di dedicarsi esclusivamente al club anche per i mesi invernali. Dunque, il possibile rifiuto al Camerun per l'ambita coppa continentale. A confermarlo è il media spagnolo Marca. Intanto Onana ha risposto presente alle prossime sfide amichevoli contro Russia e Senegal rispettivamente in programma per giovedì 12 e lunedì 16 ottobre.