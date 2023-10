Onana, altro record (negativo). Allo United ha più cartellini che clean sheet

Onana continua a far parlare di sé. Il portiere del Manchester United ha collezionato più cartellini che clean sheet in questa prima parte di stagione

Se si potesse tornare indietro nel tempo, forse, Onana ci penserebbe due volte prima di lasciare l'Inter e accettare la proposta del Manchester United. La prima parte di stagione con i red devils non è stata delle migliori per il portiere camerunese, che porta sulle spalle anche la colpa di essere uno dei responsabili. Mai una sicurezza in questi primi mesi a Manchester, più volte un'incognita.

RECORD: L'ultima dimostrazione è arrivata domenica contro il City, nel derby di Manchester, dove lo United ha perso per ben 0-3. Pure in quest'occasione le responsabilità di Onana sono abbastanza evidenti, registrando un errore che ha poi causato il calcio di rigore avversario nella prima frazione di gioco. In ogni caso il portiere si è trovato costretto a raccogliere la sfera all'interno della propria porta per ben tre volte. Senza contare l'ammonizione ricevuta nel primo tempo, che segna un record alquanto buffo e bizzarro. Il cartellino giallo preso da Onana è il terzo del campionato, un numero maggiore rispetto ai clean sheet del portiere, che ancora sono solo due. Insomma, contando anche il grande campionato che l'Inter di Inzaghi porta avanti, probabilmente Onana farebbe scelte diverse se potesse parlare col sé stesso di qualche mese fa.