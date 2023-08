Onana richiamato in Nazionale dopo il caos Mondiale

AndreOnana torna a vestire la maglia della sua nazionale e difendere la porta del Camerun. La convocazione è arrivata nelle scorse ore e riguarda la partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Burundi che si giocherà il 12 settembre. La notizia ha del clamoroso perché solo pochi mesi fa portiere e Nazionale si erano lasciati in rapporti non proprio idilliaci. Tutto era accaduto nel corso del Mondiale in Qatar, quando l'ex Inter aveva litigato con il commissario tecnico Rigobert Song per differenti vedute.Così aveva deciso di lasciare il ritiro camerunese, scatenando le critiche. Ora si parla di un clamoroso reintegro per la Coppa d'Africa in scena il prossimo gennaio.