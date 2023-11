Onana: “Van der Sar mi ha ispirato, ho un gran rapporto con lui”

Per cominciare a rendere come si deve Andre Onana ha deciso di prendere spunto da chi lo ha preceduto. E chi meglio se non proprio Edwin Van der Sar, uno dei portieri più importanti ed influenti della storia del ManchesterUnited. Il camerunese lo ha conosciuto ai tempi dell'Ajax, proprio prima di arrivare all'Inter, e da quel momento in poi il loro rapporto è sempre stato solido. Quasi come quello tra un padre e un figlio, con il primo che da un consiglio al secondo. E proprio questo è ciò che ha fatto l'ex leggenda dei red devils: "Ho un grande rapporto con lui e lui ha avuto un grande impatto su di me e sulla mia crescita personale - ha esordito Onana -. Spesso ci siamo allenati insieme, mi consiglia su tutto. Anche prima, durante e dopo le gare e per questo non posso che essergli sarò sempre grato. Era felice quando ha saputo che sarei arrivato allo United".Dopo una prima parte di stagione da horror, l'ex nerazzurro spera di migliorare.