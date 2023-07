Owen, il rapporto con Beckham al Real: “Non eravamo amici. Lui e Victoria delle Superstar”

Secondo Owen, però, le due coppie non sono mai davvero entrate in empatia perché hanno sempre avuto uno stile di vita diverso: "Non mi è mai piaciuto muovermi nelle alte sfere come facevano loro. David e Victoria si comportavano come superstar e avevano una serie di amicizie totalmente diverse dalle nostre. Non ho mai avuto la sensazione di essere nella stretta cerchia di amici di David".