Ozil cuore Arsenal: sfottò al Tottenham dopo finale persa col Manchester City

Mesut Ozil rimane grande appassionato del calcio inglese. Dopo gli anni vissuti in maglia Arsenal, il fantasista tedesco, ora al Fenerbache, cerca di seguire al meglio le vicende di Premier League che riguardano i Gunners e anche gli storici rivali. Ecco perché la finale di Coppa di Lega vinta dal Manchester City ai danni del Tottenham, squadra di Londra e avversaria cittadina proprio dell'Arsenal, non è passata inosservata.

Come spesso gli accade ultimamente, Ozilha deciso di seguire la partita alla tv e di commentare come un vero tifoso i fatti del match. In modo particolare spicca un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale nel quale il tedesco prende in giro, senza mezze misure, il Tottenham. "It remains dusty...", ha scritto Ozil. "Rimane polverosa". Il riferimento è alla Coppa di Lega nella bacheca degli Spurs. Infatti, l'ultima vittoria degli inglesi nella competizione risale al lontano 2008. Un trofeo che, appunto, è piuttosto vecchio e "pieno di polvere".