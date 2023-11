Paco Buyo sicuro: “L’anno prossimo Mbappé avrà la 10 del Real Madrid”

Intervenuto durante la trasmissione spagnola in "El Chiringuito", Paco Buyo ha fatto una rivelazione importante sul Real Madrid e, in particolare, su Kylian Mbappé. Come noto, il calciatore del Paris Saint-Germain è da diverso tempo nel mirino delle merengues, club che non ha mai perso di vista la situazione contrattuale del calciatore francese. Adesso, secondo quanto riportato dalla Spagna, il momento di Mbappé in Liga potrebbe essere a un passo dal definirsi.

Come spiegato da Paco Buyo (ex portiere del Real Madrid), Kylian Mbappé arriverà a Madrid la prossima estate. Non solo questo. Come spiegato dall'ex portiere a "El Chiringuito" infatti, Mbappé "l'anno prossimo indosserà la maglia numero dieci" - dichiara senza mezzi termini Paco Buyo. Dopo diversi anni a ricorrersi dunque, la prossima potrebbe davvero essere l'estate di Kylian Mbappé al Real Madrid. Per il momento, l'attaccante francese concluderà la sua stagione al PSG, con cui l'obiettivo dichiarato è quello di competere al massimo in ogni competizione e, magari, riuscire a vincere quella tanto inseguita Champions League. Dopo si penserà il futuro, anche se sembra già scritto e porta dritto a Madrid destinazione Real.