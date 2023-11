Pallone d’Oro a Messi, Pinilla non ci sta: “Cose da pazzi”

L'assegnazione del Pallone d'Oro 2023 ha lasciato tanto perplessi. Per l'ottava volta, France Football ha assegnato il premio a Lionel Messi, ma Mauricio Pinilla non ci sta. L'ex attaccante cileno, con un lungo passato in Italia, ha attaccato la decisione: "Se un giocatore che milita in MLS vince il Pallone d’Oro significa o che siamo tutti pazzi o che il campionato nordamericano è diventato una potenza mondiale", ha dichiarato a ESPN. E poi ha aggiunto: "Sicuramente il Mondiale ha influito sulla vittoria del premio da parte di Messi, ma non capisco come possa essere assegnato un trofeo che dovrebbe tenere conto dell’annata considerare esclusivamente il mese in cui si è giocata la Coppa del Mondo".