Papà Messi fa sognare il Barça: “Sarei contento se Leo ritornasse”

Dopo l’addio di Lionel Messi al Psg , sono molte le speculazioni sul suo futuro calcistico. A presentarsi come la pista più probabile è ancora una volta il ritorno al Barcellona. Tale congettura continua a calamitare l'attenzione di moltissimi tifosi, soprattutto dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal padre e agente del campione argentino Jorge riportate dal portale Olè.

DESIDERI E CONFERME – Tra i Blaugrana invocano tutti il comeback del campione argentino: giocatori, allenatore Xavi e persino i giornalisti. Alle domande di quest’ultimi Jorge Messi ha risposto: “Mi piacerebbe che Leo ritornasse al Barcellona, ma non so nulla di certo. Ci sono ancora molte questioni da definire. Abbiamo parlato l'altro giorno col club, ma ancora non vi è niente di concreto”.