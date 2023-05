Papu Gomez: “In testa la finale di Europa League. Atalanta? Gasp incredibile spero…”

Il Papu pensa alla finale di Europa League col Siviglia ma non dimentica anche l'Atalanta, sua ex squadra, che sta cercando di raggiungere un posto in Europa.

Redazione ITASportPress

Papu Gomez tra presente e... passato. Intervistato da Sky, l'argentino del Siviglia ha parlato in vista della finale di Europa League contro la Roma ma ha anche fatto qualche passaggio sull'Atalanta, sua ex squadra, che nelle ultime due gare della stagione proverà a tornare in Europa.

"Nessuno pensava a questa finale a un certo punto della stagione, il cambiamento della squadra è stato notevole. Ora siamo posizionati bene in campionato e siamo in finale di Europa League. Ora stiamo ancora pensando a LaLiga, affronteremo il Real Madrid in casa, ma un pochino in testa c'è questa finale", ha detto Papu Gomez.