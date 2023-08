Paquetà indagato per calcioscommesse: sono tre le partite “sospette”

Bufera in Inghilterra con il caso Paquetà. L'ex centrocampista del Milan, prossimo al trasferimento al Manchester City, è indagato dalla Football Association per calcioscommesse. Sul giocatore è stata aperta un'indagine che, come riporta il DailyMail, prende in esame tre partite in particolare. Contro l'Aston Villa dello scorso 11 marzo; contro il Leeds del 21 maggio e la più recente, di questa stagione, contro il Bournemouth (12 agosto). In queste occasioni, il sospetto è che il brasiliano si sia fatto ammonire con un cartellino giallo di proposito. Intanto il calciatore continua a smentire tutto. Vedremo.