Pato torna a casa (ancora): ha firmato con il San Paolo

Sui canali ufficiali della società, anche la nota: "Alexandre Pato torna al Tricolo. L'attaccante 33enne ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2023, con clausole di produttività, e inizierà il suo terzo periodo al club. Il giocatore è convalescente dall'intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e quando sarà pronto inizierà ad allenarsi con il gruppo. Da febbraio ha optato per le strutture e i professionisti REFFIS Plus per svolgere la sua riabilitazione. Pato si è infortunato nel settembre 2022 durante una partita con l'Orlando City (USA), in MLS, e svolge attività di transizione con preparazione fisica al CT di Barra Funda".